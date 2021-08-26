美國國防部長奧斯汀發布備忘錄，強制美國服役人員須立即接種COVID-19疫苗，並要求各軍種定期彙報疫苗接種的最新進展。

奧斯汀在備忘錄中表示，為了捍衛國家，需要一支健康且準備就緒的軍隊。在與醫療專家和軍隊領導層仔細評估並獲得總統拜登支持下，他判定強制性接種疫苗對保護軍隊與捍衛美國人民而言是必要的。

奧斯汀表示，只有獲得美國食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）完全授權的疫苗才能用於強制接種。目前僅有美國藥廠輝瑞（Pfizer ）和德國生技公司BioNTech合作推出的COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫苗於23日獲得正式批准。

雖然奧斯汀在備忘錄中並未對疫苗接種定出期限，但指示所有軍事部門首長立即開始對尚未完整接種疫苗的現役或預備役軍人進行全面接種，制定「積極的時間表」並利用已經建立的疫苗報告系統定期報告疫苗接種完成進度。

國防部發言人柯比（John Kirby）在新聞簡報中表示，目前現役軍人約68%已完整接種疫苗，略高於76%現役軍人至少接種一劑疫苗。

科比也指出，對於有病史的軍人，若醫生建議不宜接種疫苗，將免於強制接種，出於宗教因素者也得以豁免。