外媒路透社報導，BNT疫苗將提前在下周抵台，對此指揮中心昨(25日)證實，有一批上海復星代理BNT原廠疫苗，將於8月下旬出廠，政府將積極爭取，此比原訂9月底提早一個月。立委李貴敏昨晚間在臉書指出，事實擺在眼前，政府不做，「民間的行動力與效率，真的直接打臉民進黨與行政院長蘇貞昌」。

李貴敏在臉書指出，政府整整一年多時間對購置疫苗的急迫性不知不覺，等到政府確定買不到，就忙著發動側翼、大內宣，把責任推給對岸，但要談到如何解決疫苗缺口，只有雙手一攤，沒有任何辦法。

李貴敏批，這群官員欠缺的就是台灣民間使命必達的精神，所以民間買得到，政府就是買不到，只能依賴別的國家賑濟；疫苗不足，迫使人民無可選擇，也只能接受未獲得國際認證的疫苗，「甚至為保住身上這件國王的新衣，還對民間自力救濟的行動不斷杯葛。等企業真買到疫苗了，又搶著邀功。

衛福部昨發布新聞稿另提及，這批復星公司另案代理本要銷往他處的疫苗，在外盒包裝印有復必泰的品名，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣，雖然這與原約定的標示方式不同，但政府仍願意積極爭取這批可以提早到來的疫苗，而且這批疫苗仍然是原廠製造、包裝並直送台灣，只要確保疫苗品質安全無虞，當可在標示方式上給予彈性，所以政府接受可以照原來印的標示供貨，以利爭取這批疫苗早日供應國人使用。