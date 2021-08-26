近期全球新冠疫情的發展令許多專家都跌破眼鏡，幾個疫苗接種率最高的國家在新冠變種病毒Delta的侵襲下，確診病例人數持續上升到接近疫情的最高峰，而與此同時中國自7月以來爆發的2度Delta疫情雖然曾擴大至十幾個省市，卻能在日前首次達到清零的目標，這個讓全球都極為羨慕的事實，卻同時也讓西方世界十分尷尬。很顯然地，社會控制與自由理念的差異，在疫情防控效果上確有天壤之別。

最近這一波的疫情自7月20日從南京祿口國際機場起，一度蔓延至十餘省份，較之第一次在廣州出現的Delta疫情擴散範圍更廣，但到8月22日才剛過1個月，就已達到大陸全境本土疫情清零的目標。雖然隨後幾天又出現5例本土確診(河南1例、上海2例、江蘇1例、雲南1例)，但可以預料Delta疫情已完全受控，再次回復到清零已毫無疑問。

南京爆發疫情後，對外交通全部封鎖，沒有核酸檢測證明就不准搭乘任何交通工具出城。（圖／中新社）

在近期首次清零時，美媒CNN在報導中指出，「倘若繼續按這一趨勢發展，中國可能會成為世界上第一個控制住由Delta變異病毒株引爆疫情的國家」。《路透》也注意到，在這波從南京引發的疫情中，沒有死亡病例，而且重症病例也減少許多。

外媒指認為，持續在全球各地肆虐的Delta毒株是中國「零容忍」防疫政策的最大挑戰，一度蔓延至17個省份近50個城市，竟然也能用高度社會控制與動員能能壓制疫情，這不僅是中國抗疫模式的成就，甚至也被認為是國家治理模式的的成就。它向世界宣告的是，防疫舉措雖然嚴厲，大量地限制了人民的自由，但只要有強烈的意願來進行防控措施，仍然可以控制住這種讓其他國家幾乎束手無策的超級病毒株。

雖然有不少國家仍把本土確診病例清零當作目標，包括中國、新加坡、澳大利亞等，但是由於Delta的傳播力實在驚人，加上疫苗接種率持續上升，Delta毒株所引發的疫情讓不少國家陸續放鬆先前較嚴格的防疫策略。例如澳大利亞在封城數周後疫情不見好轉，確診人數持續創新高，但仍不考慮回復到先前的封鎖政策，因為不能一直封鎖下去，所以在疫苗接種率達一定程度後，得重新開放民眾生活讓經濟有喘息機會。包括英國、新加坡、美國與歐洲幾個國家，也都陸續放出「與病毒共存」的政策風向。

湖南省張家界在這波從南京引爆發的疫情中也受到衝擊，該市進行了十幾輪的全員核酸檢測。圖為張家界永定區第11輪全員核酸檢測（圖／中新社）

在這次南京的疫情之前，大陸各地一年多來大大小小的疫情總共有30多次，南京第Delta疫情因為傳播的速度很快，尤其是大陸接種的疫苗防護率偏低，一度甚至被認為可能無法控制。但中國再次使用了和先前一樣的抗疫策略，不只控制疫情，較高的疫苗接種率也大幅降低重症與死亡率。而Delta毒株的高傳染力，反而成為推動疫苗接種的最大助力。到8月22日，大陸每百人接種疫苗比例為135劑以上，已經超越英國和美國。

南京這波疫情與先前幾次相比，達到首次清零所用的時間差不多，都在一個月左右，而這樣的結果對很多國家仿效封鎖政策時有重要參考作用，亦即如果必須封鎖，用中國這套做法，預料可以在一個多月內就達到清零，不需面對先前那種不知要封鎖到何時的困境。

Delta疫情讓更多的民眾主動接種疫苗，到8月22日為止，大陸疫苗接種率已超過美國與英國。圖為山西太原的中學生接種疫苗。（圖／中新社）

外媒當然也懷疑中國防疫措施在其他國家進行的可能性，例如受到南京這波疫情影響的揚州，前前後後做了數十輪的核酸檢測，加上劃定200多個中高風險區並執行嚴密封鎖，這已經不是意願的問題，還包括能力的問題，很多國家根本無法做到這種高度嚴密的社會控制措施。

嚴格的防疫措施會影響經濟運行，大陸第2季的經濟成長必然會較為遜色，但疫情受控後能避免更多的損失，加上減少醫療支出，都能降低對財政的衝擊。雖然防疫措施動員範圍大、成本高，但是這些措施也不斷修正使其效果更好、成本更低，這套愈來愈有效的做法，從海關檢查、檢疫、社區動員、大規模檢測、1輪、2輪、3輪….，雖然很麻煩，對社會生活影響很大，但如同牛津大學流行病學者陳錚鳴所說：「中國人已經習慣了」。