米其林25日公布「台北．台中米其林指南2021」完整名單，包括雲品(2748)、寒舍(2739)、國賓(2704)、亞都(5703)、晶華(2707)等飯店館內餐廳，以及王品(2727)旗下「The Wang」及漢來美食(1268)代理的「名人坊」，均續擁米其林光環、維持既有星級及餐盤推薦。

雲品旗下台北君品酒店的「頤宮」中餐廳創下連4年獨霸三星紀錄，去年10月改裝開幕的「雅意」義大利餐廳，此次亦新入選餐盤推薦。寒舍旗下台北喜來登的「請客樓」連4年獲二星肯定，而「辰園」及寒舍艾美館內的「寒舍食譜」，亦連4年獲餐盤推薦。

台北國賓館內的「A Cut」牛排館連2年獲一星認證，「國賓川菜廳」及「國賓粵菜廳」連4年獲餐盤推薦。亞都麗緻館內「天香樓」連4年獲一星肯定，「巴黎廳1930×高山英紀」則連2年獲餐盤推薦。台北文華東方酒店館內的「雅閣」中餐廳，亦連4年獲一星肯定。

台北晶華酒店館內的「Robin's鐵板燒」及「晶華軒」、台北遠東香格里拉館內的「香宮」、台北君悅酒店館內的「寶艾」西餐廳，4家餐廳均連4年獲餐盤推薦。台北金普頓大安酒店館內的「The Tavernist」去年首獲餐盤推薦，今年亦續獲肯定。

連鎖餐飲業方面，王品旗下的「The Wang」及漢來美食代理的「名人坊台中店」，今年均續獲餐盤推店。不過，先前已連3年獲餐盤推薦的乾杯(1269)旗下「老乾杯」信義店及慶城店，今年則「落榜」未獲推薦。