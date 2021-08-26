亞太電(3682)昨(25)日公告，法人董事由原先寶鑫國際投資改派代表人、即董事長呂芳銘，改為派宏齊顧問公司負責人、五曜公司負責人陳鵬，是否也暗示著董事長呂芳銘即將卸任，這也和市場盛傳呂芳銘有意交棒給現任董事長黃南仁說法，不謀而合，對此，亞太電尚無定論，只表示，「將依下次董事會選舉結果，另行公告」。

亞太電昨日舉辦股東會、也透過重訊公告，法人董事由原先寶鑫國際投資改派代表人、即董事長呂芳銘，改為派宏齊顧問公司負責人、五曜公司負責人陳鵬，引發市場猜測，是否是呂芳銘有意交棒。

由於市場先前就有傳聞，呂芳銘有意退休，故重訊一出，似乎和市場傳聞不謀而合，加上昨股東會現任總經理黃南仁當選新任董事，黃南仁也為市場呼聲極高的接棒人選，也為該臆度增添想像空間。

亞太電表示，加速拓展5G智慧生活版圖，因應董事會成員多元化政策，亞太電昨日進行第9屆11席董事選任案，通過三位新任董事，包括寶鑫國際投資(股)公司游哲宏董事、黃南仁董事和陳鵬董事，三位董事分別具有法律和電信相關專業背景及技能，能強化公司治理績效，因應5G世代多元化營運型態發展，落實永續經營，迎接5G新紀元。

亞太電將於今(26)日開董事會改選，換句話說，亞太電是否換人當家，最快今日將會有結果。