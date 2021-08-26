台北市士林區1名女子，日前看牙醫遭性騷擾，甚至被強吻，事後在臉書社團《天母幫》揭露該名牙醫惡行，提醒所有女性務必多加留意，雙方對質音檔近日在媒體曝光，引起諸多網友撻伐，孟子第73代孫女孟慶而(孟孟)也痛批：「這種醫生就是社會亂源」。

該名女子日前到牙醫診所看診，卻被醫生言語騷擾甚至遭強吻脖子，事發後返回診所質問醫生，根據《ETtoday新聞雲》報導，雙方對質音檔隨之曝光，醫生遭質問後反問「親到你算佔到便宜嗎」、「我情不自禁就想親了你的脖子，就這樣而已」，甚至大言不慚表示：「我很尊重你」，沒想到被對方反嗆：「你尊重我就不會隨意觸碰我」，沒想到牙醫竟反回：「我會觸碰，總要有一個人先觸碰，總不可能讓你觸碰」，讓所有網友直呼傻眼。

孟慶而怒斥該牙醫應遭到嚴懲。（圖／ cheermonmon IG）

對此，女星孟慶而留言怒斥：「這種醫生就是社會亂源，他到底在說甚麼我傻眼耶，不讓他停業受到法律制裁，他是絕對學不到教訓的，太誇張」，更揚言：「我老公早就揍他了！我絕對提告！我火都上來了」，其他網友也紛紛留言：「到底是哪家牙醫啊？趕快給他吊銷執照吧」、「總是要有一個人先觸碰是殺小？A片看太多了」。

此女認為，醫師前幾次看診都很正常，直到她表明自己是人妻，態度才轉變，認為他不僅精神狀況有問題，價值觀也偏差，至於醫師表示如果讓對方覺得被冒犯，感到相當抱歉，強調全是誤會一場，若檢警認為有必要，依舊會親自過去說明。