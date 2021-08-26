太平洋高壓逐漸增強，開始進入8月最熱的時候，氣象專家吳德榮表示，今天全台炎熱，午後桃園以南山區及鄰近平地仍有對流發生，明天至下周二(27至31日)高溫升至37度以上，午後對流範圍縮小，下周三、四(9月1、2日) 太平洋高壓略減弱變天，午後對流增強，範圍擴大，西半部及山區有局部雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天太平洋高壓逐漸增強，全台大多晴朗炎熱，紫外線過量至危險級，午後桃園以南山區及少部分鄰近平地仍有對流發生，但強度稍減弱、範圍較縮小。今天北部氣溫23至36度、中部23至36度、南部24至35度、東部24至37度。

吳德榮表示，明天至下周二(27至31日)太平洋高壓增強，全台晴朗炎熱，高溫再升至36、37度以上，午後對流受到沉降作用的壓制，桃園以南山區及少部分鄰近平地仍有局部短暫陣雨機率，範圍明顯縮小。下周三、四(9月1、2日) 太平洋高壓略減弱，水氣增多，午後對流增強，範圍也擴大。同時指出，跟近幾年8月動輒38度以上相比，今年8月氣溫難得偏低。

氣象局也表示，明天至下周三（27日至9月1日）高壓勢力增強，午後雷陣雨縮減至各地山區及中南部近山區平地，下周四至下周六(9月2至4日)上午多雲到晴，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨。