魔術強森(Magic Johnson)是NBA超級巨星之一，自80年代進入聯盟後，他以NBA總冠軍和總冠軍賽MVP結束他的新秀賽季。 他是NBA最成功球員之一，他生涯贏得5次NBA總冠軍，雖然他最初是打前鋒，但他令人難以置信的傳球能力和射程讓他成為控球後衛，在這個位置他打出驚奇。

但他的生涯由於愛滋病而中斷。他當時僅32歲，正處於生涯巔峰。他因病不得不退出。之後他也成為宣傳愛滋病的有力宣導者，並努力與此抗爭。之後他曾在1996年短暫重返NBA，與柯比布萊恩(Kobe Bryant)、歐尼爾(Shaquille O'Neal)合作了幾個月。

而魔術強森的私生活到他生涯結束才成眾人矚目的焦點，他曾在退休後接受一次採訪，他談到個人生活中的許多事，最驚人的是他曾透露自己和6個女人發生過性關係，他不斷強調，自己並沒美化早期的生活方式，他確實喜歡它，但後來他明白做這種事的代價。

魔術強森說：「就像我說的，女人有不同性幻想，有些人想一次和2到3個人一起，而我有一次更是跟6個。」採訪者問道：「那偏向於她們的性幻想還是你的性幻想？」魔術強森說：「都有，但她們需求可能比我更重要！」

他繼續說道：「我不會在這些事情中混淆是非，因為我承認這就是我過去的生活，如果你問我玩得開心嗎？我會說我很開心，如果你問我喜歡這樣的幻想嗎？是的沒錯，而且我做到了，但真的要為此付出代價。」

魔術強森坦率講述他作為一名年輕NBA巨星的經歷，在談論自己的情況時非常負責和誠實，而雖然他有年輕時的這些風流史，之後更得到愛滋病，不過有一件事是肯定的，魔術強森會被所有人銘記，因為他是NBA史上最偉大的球員之一！」