市面上的風扇扇葉多寡有什麼差別？台電表示，可以依照環境需求做選擇，若喜歡較柔和的風，可以選擇扇葉多；喜歡風力強的則可選擇扇葉少，不過台電也提醒，想更省電還可選擇DC直流扇，且要選購有品牌的風扇，最好要有節能、安全標章。

台電昨（25）日於臉書粉專《電力粉絲團》指出，市面上的電風扇百百款，扇葉有3、4、5、7片的，甚至最多達9片，「但差別在哪？又該選幾片的好呢？」台電說，其實買電風扇要依照需求及使用環境選購為佳。

台電表示，若喜歡風吹起來較柔和且安靜，可以選擇扇葉多的電風扇，想更省電還可以選擇DC直流扇，如果是習慣吹大風的人，則建議買扇葉少的，才不會覺得風吹起來不夠強。因此扇葉多的電風扇，扇葉震動及風切聲都比較小，風吹起來較柔和；扇葉多的電風扇，扇葉震動、風切聲都會比較大，風力相對強。

台電在臉書粉專分享選購電風扇的小祕訣。（圖／翻攝自電力粉絲團）

另外，台電也補充說，選購電風扇的同時，別忘了要選購有品牌、有節能標章與商品安全標章的電風扇，尤其電風扇與循環扇是幫冷氣省電的神隊友，冷氣溫度設定26至28度這個區間，搭配電風扇就會很涼爽。