外傳BNT疫苗將提前在下周抵台，且會有中文「復必泰」標籤，疫情指揮中心指揮官陳時中25日對此表示，經過審慎考慮，這段時間防疫是我們重要的考量，因此標籤並不重要。對此，國民黨副秘書長柯志恩表示，翻開過去的新聞或民代的臉書，一堆對BNT疫苗的荒謬推論，沒有一項是把人民的健康當作第一順位，儘管民進黨現在大轉彎，但有疫苗都感恩，只是為什麼要等這個時候？套用網友炸鍋的一句話「那當初在糾結什麼啊？」

圖為疫苗施大圖，僅為示意圖。（中時資料照）

柯志恩昨（25日）在臉書發文表示，從小到大打了一堆疫苗，都只知道是卡介苗，流感等，但從不會去追問這些疫苗是從哪一國來或是哪一廠牌的，「內容物」最重要，有效且沒致命的副作用就可接受，這不是一向的原則嗎？吵了很久的BNT疫苗終於「快」抵台了。

對於疫苗的標籤重要性？柯志恩直言，在美國打所謂的BNT，疫苗證明書上寫的是Pfizer-BioNTech，新加坡因為到貨時間不一，統稱Pfizer-BioNTech/Comirnaty，不管叫是什麼，都是屬BNT162b2疫苗，即將抵台的這一批貨當然也是，從過去到現在，不管是民間或藍營要求政府爭取的都是這一款，沒有二心，至於上面有沒有「復必泰」或「復星醫藥」都不是重點，但政府「曾經」把它當作重點。

柯志恩痛批，翻開過去的新聞或民代的臉書，多少人說藍營最愛的BNT是大陸代工製造的，事實是連工廠都沒完工哪來代工，還有由上海復星代理，台灣在合約中會被視為大中華區，地位和港澳一樣，有損國格，還有一堆族繁不及備載的荒謬推論，沒有一項是把人民的健康當作第一順位。

看到昨晚指揮中心公布的新聞稿指出，「這批抵台的疫苗，外盒包裝印有復必泰的品名，瓶身上有復星醫藥等中文字樣，但政府積極爭取這批疫苗即早到來」，柯志恩稱，樂見執政黨願意轉彎，有疫苗都感恩，只是為什麼要等這個時候？套用網友炸鍋的一句話「那當初在糾結什麼啊？」