臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

外傳內閣將在9月改組，總統府發言人張惇涵雖立即否認此事，稱這是一則未經查證的不實訊息，但相關名單仍引發網路熱議。總統蔡英文隨後在民進黨中常會上，再度親上火線鄭重否認內閣改組消息，並要求政治操作適可而止。對此，不少網友驚呼：「可見事情鬧大了！」

昨日（25）傳出一份內閣改組名單，稱9月將由桃園市長鄭文燦接任行政院長，並由屏東縣長潘孟安接任內政部長、基隆市長林右昌接任交通部長、新竹市長林智堅接任文化部長。張惇涵表示，這是一則未經查證的不實訊息，總統府再次強調，疫情當下，蘇院長以及他所領導的行政團隊正全力防杜疫情，穩健整體經濟情勢，炒作內閣改組毫無意義，蔡總統也沒有這個打算。

不僅如此，蔡英文同天在民進黨中常會上，再度表達力挺蘇內閣態度，除致詞時直言「我明確地告訴大家，內閣沒有要改組」，更要求有關內閣改組的政治操作，應該要適可而止。蔡指出，行政院院長蘇貞昌及其所領導的行政團隊，沉著應對疫情威脅和許多艱難挑戰，讓疫情能夠獲得控制，經濟穩定成長，且未來還有挑戰要克服。

蔡英文親上火線大動作澄清，引發網路熱議，相關新聞連結與PTT論壇吸引近百則留言，其中有網友認為：「可見事情鬧大了！」「需要妳出面澄清就表示事情鬧大了炸鍋了，黨內完美風暴已然成形！」「也沒說不會換其中幾個啊」、「黨內派系鬥爭開打」、「完全不意外」、「茶壺內的風暴最可怕」。