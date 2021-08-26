圖為BNT疫苗示意圖。（圖／達志影像）

近期BNT疫苗有機會抵台，引發各界關注，對於這批BNT疫苗將會有大中華區總代理復必泰的中、英文標籤字樣，指揮官陳時中態度放軟，強調防疫優先，這不會是最重要的問題。此舉讓國民黨青年部副主任詹為元昨(25日)晚間在臉書質疑，「還不是乖乖的進口復必泰，你終究是要進復必泰的，為什麼不一開始就進？」

詹為元在臉書指出，蔡英文總統在5月26日發布了疫苗採購三原則，其中一項就是必須要直接與原廠洽購；而此次指揮中心說，這批疫苗仍然是原廠製造、包裝並直送台灣，只要確保疫苗品質安全無虞，當可在標示方式上給予彈性，所以政府接受可以照原來印的標示供貨，以利爭取這批疫苗早日供應國人使用。對此，詹為元酸，「這不對耶！跟總統當初直接跟原廠洽購直送的原則相違悖吧！」

不過，詹為元接著說，還是充滿感謝，即便上面印有復必泰字樣，但基於防疫考量願意放下政治考量，不過老實說，早該放下政治考量了，「當初五月的時候在討論香港剩餘的復必泰的時候，綠營多少人黑復必泰，把它講得一文不值，感覺上就是中國大陸出產的黑心疫苗」。

最後，詹為元指出，「結果咧，還不是乖乖的進口復必泰，你終究是要進復必泰的，為什麼不一開始就進？」