小編今天（26日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電近期傳出將調漲先進製程及成熟製程等晶圓代工報價，自2022年起生效後，使其他晶圓代工廠將可望同步跟進。法人指出，聯電、力積電預期將在2022年再度調漲12吋晶圓代工報價，漲幅大約落在10～20％水準；另外，隨著晶圓代工價格調漲，對於以晶圓價格計算權利金收入的矽智財廠力旺直接受惠。

【1】台積漲價效應 聯電、力積電明年漲定了

晶圓代工價格一路看漲到2022年，在龍頭老大台積電也將跟進喊漲後，聯電、力積電等晶圓代工廠在2022年更加確立漲價格局。法人預期，聯電、力積電2022年全年在12吋晶圓代工價格將可望再度上調10～20％，代表屆時營收及獲利將再創新高水準。

【2】漲價題材強強滾 15檔超威

全球半導體供應鏈短缺愈演愈烈，市傳晶圓代工龍頭台積電將調漲晶圓代工報價，激勵25日股價持續反彈，終場大漲2.27％，一舉收復月線。而除了晶圓代工外，另有包括ABF、車用電子及航運等類股獲法人點名，漲價題材可望持續發威，包括萬海、景碩等15檔25日隨同龍頭腳步收紅，漲幅2.08～7.38％以上。

【3】央行利率連六凍 台灣升息時間曝

中央銀行下月將召開理監事會，央行總裁楊金龍昨日提前「亮牌」，表示現階段有「四個沒有」，沒有QE購債、沒有那麼寬鬆、經濟沒有過熱、通膨溫和沒有升高，在國內物價仍平穩情況下，利率「連六凍」幾成定局；且聯準會剛開始討論縮表，2023年才可能升息，台灣沒歐美國家那麼寬鬆，升息還有得等。

【4】浦東機場染疫 空運費率飆漲

上海浦東機場8月20日再次出現新冠Delta病毒確診者後，機場貨運站隨即宣布全面暫停運作，相關負面影響正逐漸發酵！其中，長榮航25日即通知貨代業，9月1日起調整台灣出口到大陸各航點運價，每公斤上調25～30％，預料華航等航空公司也將跟進。

【5】央行年會將登場 聚焦美QE退場

由聯準會（Fed）舉辦的全球央行年會周四於傑克森霍爾登場，年會主題為「不均衡經濟的總經政策」，市場關注的焦點則擺在量化寬鬆（QE）退場規畫。華爾街投行高盛預估，Fed將於11月正式宣布啟動縮減購債，每次例會減債幅度為150億美元。