「C型肝炎肝硬化患者若感染新冠肺炎，死亡風險是非肝硬化者的3.3倍！」台灣肝病醫療策進會會長暨國立臺灣大學醫學院附設醫院副院長高嘉宏教授說：「C型肝炎肝硬化患者感染新冠後，會發生全身性發炎反應，甚至導致『細胞激素風暴』，破壞包含肝臟在內的全身器官。有鑑於肝硬化患者正常的肝細胞比正常人少很多，只要有一點損害就可能使肝功能惡化，進展成器官衰竭，增加重症及增加死亡風險。」

高嘉宏教授說，世界上每三十秒就有一人因肝炎死亡，C型肝炎治療刻不容緩。但因為疫情影響，民眾進行肝炎篩檢、治療C型肝炎積極度銳減，根據全球性大型研究指出，若因疫情拖延治療，C肝患者病程惡化與死亡人口可能增加。

(圖/照護線上提供)

我國有高達12萬名還沒有治療C型肝炎的患者，暴露於肝病三部曲（肝炎→肝硬化→肝癌）、肝外病變與感染新冠死亡風險提升的危機中。

高嘉宏教授說，為了幫助國人快速擺脫C型肝炎糾纏，政府特編預算，給付高安全性、高療效的C型肝炎全口服新藥。不僅治癒率高達98%且副作用輕微，治療更僅需要2個月或3個月，領藥最少只需要3次。疫情期間，其短療程特性更可幫助減輕患者回診的焦慮感，治療也不影響疫苗施打。

高嘉宏教授鼓勵：「45歲至79歲的國人（原住民族群為40至79歲），應趁疫情趨緩之際，把握一生一次免費肝炎篩檢機會，確認自己是否感染C型肝炎。若確認也無須擔心，今日已有多元且有效的全口服新藥可幫助患者快速治癒C型肝炎。」