新北市坪林區北宜公路33.8公里處26日上午7時36分許，一輛卡車與機車發生擦撞，約30歲機車男騎士被卡車輾過，機車車體幾乎全毀，難以辨認原形。（民眾提供）

新北市坪林區北宜公路33.8公里處26日上午7時36分許，一輛卡車與機車發生擦撞，約30歲機車男騎士被卡車輾過。（民眾提供）

新北市坪林區北宜公路33.8公里處今（26日）上午7時36分許發生車禍，經初步了解，為一輛卡車與重機發生擦撞，約30歲機車男騎士被卡車輾過卡在輪下，而機車遭受撞擊後車身幾乎全毀；警消獲報趕往現場時，男騎士已無生命跡象，目前已送往萬芳醫院急救中，車禍詳情仍待進一步調查。