北宜恐怖車禍 重機男遭捲卡車輪下無生命跡象 08:362021/08/26 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市坪林區北宜公路33.8公里處26日上午7時36分許，一輛卡車與機車發生擦撞，約30歲機車男騎士被卡車輾過。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市坪林區北宜公路33.8公里處26日上午7時36分許，一輛卡車與機車發生擦撞，約30歲機車男騎士被卡車輾過，機車車體幾乎全毀，難以辨認原形。（民眾提供） 新北市坪林區北宜公路33.8公里處26日上午7時36分許，一輛卡車與機車發生擦撞，約30歲機車男騎士被卡車輾過。（民眾提供） 新北市坪林區北宜公路33.8公里處今（26日）上午7時36分許發生車禍，經初步了解，為一輛卡車與重機發生擦撞，約30歲機車男騎士被卡車輾過卡在輪下，而機車遭受撞擊後車身幾乎全毀；警消獲報趕往現場時，男騎士已無生命跡象，目前已送往萬芳醫院急救中，車禍詳情仍待進一步調查。 無業男疑酒後無裝備下潛花蓮鯉魚潭 消防尋獲已身亡 基隆小艇碼頭傳釣客落海 救起時無生命跡象 #北宜公路 #車禍 #坪林 #新北 #機車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公路總局官員疑索賄500萬 檢方聲押黃姓白手套 09:142021/08/25 社會 派遣工殺雇主裝麻布袋棄屍 無罪大逆轉改判15年 11:082021/08/25 社會 疑擦撞過馬路行人 新北重機騎士自摔大量出血 12:332021/08/24 社會 失控連撞3車尿遁 台中「要命小方」角頭妻辯：什麼都記不得了 09:032021/08/24 社會 公路總局官員涉貪 黃姓白手套遭羈押 13:442021/08/25 社會 19歲身障兒「和母起爭執」遭父充電線勒斃 行兇父「殺人罪聲押」25萬元交保 04:102021/08/26 社會新聞 85大樓3男2女開毒趴 日租業者「莊肖ㄟ」遭斷水斷電 09:512021/08/25 社會 19歲男欲毆母 父暴怒拿充電線勒頸休克 送醫搶回一命 07:192021/08/25 社會 昔救人英雄受總統表揚今販毒遭逮 花24歲男悔不當初 14:592021/08/25 社會 公路總局爆貪汙 逼廠商給500萬買照 04:102021/08/25 社會新聞 隱瞞打麻將11小時害2牌友染疫 北市確診男遭罰16萬 17:412021/08/25 生活 社會熱門新聞 陸姓作家打高端猝死相驗出爐 高大成推測死因與1習慣有關 - 社會 國道尬車持槍轟情侶 槍手落網起出2把手槍與子彈 - 社會 北宜恐怖車禍 重機男遭捲卡車輪下無生命跡象 - 社會 灰心人妻拒參加換妻俱樂部 慾望人夫帶炮友去主辦人不爽了 - 社會 女大生醉後3P一晚戰6次 男同學偷拍流出一句：「小母X」慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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