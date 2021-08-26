台灣購物便利，生鮮賣場進駐社區已成常態，不過一些長輩仍有自己的堅持，「買菜一定要去傳統市場」。網友PO文分享，父母家樓下明明就有全聯，卻為了張羅食材，前後跑了6個地方採購，令她哭笑不得。

「我媽媽煮飯給我36年，終於在我36歲這年煮飯給我媽媽吃了」，原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，過完一個防疫假，她學會煮飯，還煮給爸媽吃，爸媽卻說再也不要讓她煮了。

原因是為了一桌子菜，爸媽跑了3個地方、2座市場、1間超商，才買到女兒要的食材。原PO不解，明明樓下就是全聯，所有東西都可以在那邊買齊，幹嘛跑這麼多地方。

儘管真的方便，不過長輩們很有原則，網友七嘴八舌討論，「老人家覺得賣場不是市場，菜一定要去傳統市場買」、「我媽也是，只是買個秋葵，明明家樂福就有，偏要上市場」、「雞肉、豬肉全聯很齊，長輩愛去市場挑」、「買2、30年了，跟攤商都熟，較有人情味」、「有時候他們是去逛市場，不是真的要買東西」。