太誇張！大陸廣東省順德區日前發生一間當街性侵案件，一名身穿粉色連身洋裝的女子走在大街上，就突然被路邊的男子強壓在地面上脫褲硬上，誇張的過程全被拍攝下來。據了解，廣東警方目前已經該男逮捕，全案進入司法程序。

綜合陸媒報導，一名穿著粉色洋裝的長髮女子於23日下午5時許步行經過順德區的永福酒樓前，突然一名站在路邊的白衣男子向其衝去，一路拉扯女子後將其強壓在地面，男子還直接將手伸進女子的裙內扯去內褲，而女子則淒厲地一邊哭吼，「救命」。

警方指出，23日下午5時接獲報案，稱在順德區大良街道有一名男子被群眾控制，員警趕赴現場後，經查為一名女子走在路上時，突然被李姓男子熊抱並按倒在地，附近群眾發現後當場將其壓制。

犯案的李男則向警方供稱，今年7月才從廣西老家搬家至大良與母親同住，因近期生活不如意，才產生犯罪念頭。警方表示，李男現已被拘留，全案已進入司法程序審理中。

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