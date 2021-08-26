高端疫苗8月23日開打，至今累計通報4起接種後死亡的案例，雖然死因與疫苗是否相關仍須釐清，但仍引起各界高度關注。根據指揮中心統計，高端開打首日報到率為92.8％，第二天就降至88.4％，顯示相較於首日，第二天有更多民眾爽約不打。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨在記者會上證實，國內累計4起接種後死亡的通報，分別是桃園55歲陸姓作家、桃園40多歲男性、基隆市40多歲女性及新北市蘆洲區30多歲男性。

而目前已知桃園40多歲的男性患有糖尿病史，基隆40多歲女性在台大醫院診間猝死，經檢查後發現有主動脈剝離的狀況，而新北市蘆洲區的30多歲男性則有吸毒紀錄。不過，這些案例的死因是否與疫苗有關聯，仍要進一步釐清。

高端開打3天爆4死，雖然死因與疫苗是否相關仍須釐清，但仍讓人擔憂遲疑。根據指揮中心統計，高端疫苗8月23日開打首日的報到率為92.8％，單日接種人次為17.9萬，但8月24日的報到率降至88.4％，共11.2萬人次接種，顯示出民眾預約接種疫苗的爽約率稍微提升。

另截至8月24日，全國累計接種10404722劑疫苗，其中AZ接種6440517劑，莫德納接種3677248劑，高端接種286957劑。

針對高端停打的標準，指揮中心指揮官陳時中昨表示，基本上要有個因果關係出來，一定超過背景值的量，才能有更清楚、詳細的資料與大家報告。