第76集團軍重型合成旅在中印邊境衝突時南下。取自網路

阿富汗塔利班於8月15日閃電取下首都喀布爾後，一夕之間讓南亞地緣政治局勢丕變，尤其是中印雙方當前仍在邊境地區部署重兵，塔利班取得阿富汗政權後同時讓中印承壓巨大。中印如何協調與阿富汗塔利班的關係，可能決定未來中印邊境衝突的走向。

中國在未取得塔利班與「東伊運」（東突）勢力切割承諾前，西部戰區可說是全力運轉以應對中印邊境及新疆可能出現的變局。解放軍西部戰區當前任務之重可能是五大戰區之最，儘管在五大戰區之外，解放軍在軍改後仍保有直屬解放軍陸軍的新疆軍區及西藏軍區，但這兩個軍區的裝備相較其他陸軍集團軍換裝速度仍較為落後，兩大軍區與集團軍裝備上的差異，從西藏軍區近期組織的「雪域使命-2021」實兵實彈演習就能看得出來。

因此，在應對中印邊境衝突時示威的各大演習中、需要重型新質武力裝備時，仍然是調派西部戰區駐青海西寧的第76集團軍，及駐四川成都的第77集團軍奔赴西藏新疆各地。

第76、77兩大集團軍自中印邊境衝突發生以來，幾乎都在長途備戰中渡過，如中印之前在熱欽山口對峙時，第76集團軍就不遠千里南下而來助拳。而中俄於今年8月9日至13日在寧夏舉行的「西部·聯合-2021」，第77集團軍也是不遠千里北上展示其合成旅的強大火力。而除了西部戰區的南北輪調外，中部戰區、東部戰區下屬「旅、營、連」，尤其是「營、連」級單位近年來不遠千里前往西北地區演習的頻次密度也快速上升。

這樣的拉練強度在外界眼裡，往好的一面說是演練兩大集團軍兵力調度、新疆西藏呈現互相支援震懾印度的態勢；但往壞的一面來看，解放軍西部戰區及新疆、西疆軍區在應對當前中亞、南亞的複雜局勢下，在陸軍的兵力調度上，可能開始出現了抓襟見肘的趨勢。

在8月13日中俄舉行完「西部聯合2021」軍演後，中國和塔吉克於8月18日至19日隨即展開「反恐協作—2021」聯合反恐演習，值得注意的是，這次演習是由中國公安部與塔吉克內務部來進行。需要了解到，中國與塔吉克此前所進行的聯合軍演，大陸幾乎都是派遣陸軍及武警部隊所執行。

但武警部隊於近年在大陸軍改、歸屬中共中央軍委後，此次罕見由公安部出面代表大陸參加反恐演習，增加了外界對解放軍兵力調度是否不足的猜測。但這也可能是避免與塔吉克舉行軍演會刺激到塔利班。有趣的是，阿富汗塔利班重建政權後，中國國防部官網以往與塔吉克軍演的相關訊息，都出現了神秘的「404」。

儘管中國大陸與阿富汗的邊境只有位於新疆維吾爾自治區的76公里邊界，連通道更是只有「瓦罕走廊」一條，但大陸對於塔利班對「東伊運」（東突）的影響力仍戒慎恐懼。在與周邊國家進行軍事震懾的同時，也開始採取懷柔外交。如大陸外交部長王毅一邊在國際上強調阿富汗塔利班要與「東伊運」劃清界線、打擊恐怖組織，但另一方面大陸外交部發言人華春瑩則表示，中方認為「世界上沒有任何事物一成不變」，目前阿富汗塔利班作法積極務實，認為塔利班不會重演過去歷史。

中印實際上在7月底、8月初於中印邊境楚舒勒舉行的第12輪軍長級會談就已做出部分妥協，以面對阿富汗變局。根據印媒報導，中印雙方在第12輪軍長級會談後已從基阿姆溫泉地區、高格拉地區（Gogra Post）等接觸點撤兵，但雙方仍拒絕從戰略要地德普桑平原地區（Depsang）及登喬客地區（Demchok）進行徹兵。