國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗指出，近日國民黨主席候選人朱立倫遭綠營指控養網軍，但綠營僅公布一張臉書截圖並不能證明什麼，且從親綠網路寫手林瑋豐、「卡神」楊蕙如相關事件可發現，綠營的操作手法就是用「人海戰術」以大量洗版、檢舉，一旦被抓包就銷聲匿跡、與綠營撕破臉就反咬，其手法之拙劣令人深感「民進黨的網軍真的變廢了。」

楊植斗25日在臉書發文表示，遭罷免的民進黨桃園市前議員王浩宇指控朱立倫，養越南帳號網軍幫自己撐聲量，隨後綠營側翼與媒體接連發文。而朱陣營也反擊質疑是綠營側翼自導自演。楊植斗則指，綠側翼手法有兩大破綻：第一，僅憑一張臉書截圖根本不能代表什麼；第二，稍微有點腦的，都能看出是綠營的一貫操作手法。

楊植斗指出，他與綠營網軍交手多次，清楚知道過去的民進黨善用側翼蟑螂跟假新聞，成功的帶風向還洗腦了無數年輕人；但現在的網軍似乎只剩「人海戰術」，用大量的帳號洗版跟檢舉，雖然人多勢眾，但戰術趨近於零，操作的手法極其拙劣，就像是沒讀書的學生在敷衍考試一樣。

對此，楊植斗舉例，「反串高手」林瑋豐被鄉民起底後銷聲匿跡，楊蕙如最近頻頻改砲打高端疫苗，由這兩位「網軍頭子」的套路可見，綠營網軍不是被拖鞋拍死，就是與民進黨政府撕破臉，底下的「小蟑螂」當然無所適從、慌成一片，也難怪現在的網軍那麼廢。