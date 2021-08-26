今天在大聯盟場上印地安人對決遊騎兵，我國好手張育成繼續以第7棒先發一壘手出賽，在昨天的比賽中，他敲出402呎遠的中右外野全壘打，也是個人本季第4轟，而在今天的比賽他延續了手感，在比賽第5局2好1壞時逮中對手的滑球，再次敲出全壘打，這是一發右外野方向陽春炮，他連兩場開轟，也累積本季第5轟。

這場比賽首局雙方都沒有得分，但第2局印地安人先馳得點，外野手莫卡多(Oscar Mercado)轟出陽春炮，球隊以1：0領先，到了第5局他們攻勢再起，張育成逮中遊騎兵投手(Jake Latz)的滑球，一棒轟出右外野，將比數拉開到2：0領先，接著捕手海吉斯(Austin Hedges)再轟陽春炮，使得印地安人前3分都是全壘打。

到了第6局遊騎兵打線開始反攻，左外野手馬丁(Jason Martin)同樣以全壘打回敬對手，不過他轟出的是2分炮，將比分追到2：3。而6局下半印地安人趕緊追加分數，這次又是張育成建功，他在2壞球時掃出二壘安打，送隊友回本壘得分，形成4：2領先，接著米勒(Owen Miller)敲出一壘安送張育成回本壘再添1分。

第7和第8局印地安人攻勢繼續，再拿下2分，外野手瑞耶斯(Franmil Reyes)轟出陽春炮，米勒接著送出打點，打完8局印地安人以7：2遙遙領先對手，最後他們第9局成功守住，最後就以7：2贏下比賽，張育成今天一共4打數2安打貢獻2分打點，打擊率上升到.205，近況非常不錯。