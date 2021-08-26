台股今（26日）以17177.39點開出，漲逾132點，台積電受到漲價題材激勵，開盤重新站上600元大關，以601元開出，勁揚近3%，此外聯電與力積電早盤也漲逾3%。

周三美股四大指數皆收紅，道瓊指數上漲39.24點（或0.11%），收在35405.5 點；那斯達克上漲22.06點（或 0.15 %），收 15041.86 點；標普500指數上揚9.96 點（或 0.22%），收 4496.19 點；費城半導體指數上漲27.2點（或 0.81%），收3372.6點。

受到全球晶片荒問題持續，業界傳出台積電將即日起調漲晶圓代工價格2成，刺激台積電ADR勁揚逾4%，收在117.03美元。聯電ADR也上漲超過5%，收在11.26美元。

台股昨（25日）收在17045.86點，大漲227.13點，站回萬七大關同時收復半年線，成交值為3586億元。三大法人買超184.79億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超167.43億元，投信買超2.36億元，自營商買超（合計）14.99億元。

值得一提的是，在晶圓代工龍頭台積電將漲價的消息一出，有望帶動其他代工廠聯電、力積電等的漲價格局，法人認為，聯電、力積電2022年全年在12吋晶圓代工價格將可望再度上調10～20％，代表屆時營收及獲利將再創新高水準。