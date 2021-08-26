阿富汗塔利班於8月15日閃電取下首都喀布爾後，一夕之間讓南亞地緣政治局勢丕變，尤其是中印雙方當前仍在邊境地區部署重兵，塔利班取得阿富汗政權後同時讓中印承壓巨大。中印如何協調與阿富汗塔利班的關係，可能決定未來中印邊境衝突的走向。

由於印度在蘇聯時期就支持蘇聯在阿富汗建立的卡爾邁勒和納吉布拉政府；在美國入主後，也長期支持美國扶植的阿富汗甘尼政府，在過去20年，印度與阿富汗高層互訪密切，莫迪2014年就任印度總理後，兩次親自出訪阿富汗，並向阿富汗提供了大量援助，成為僅次於美國、日本、英國、德國的第五大對阿援助國，對阿富汗甘尼政府的投資超過30億美元，與塔利班關係嚴重不佳。

而在阿富汗8月變局前，印度自7月起已在中印邊境展開了自1962年中印戰爭以來的最大規模部署，印軍第1集團軍、第2集團軍的至少3至4個師的一線主力部隊從西邊的印巴邊境，被抽調到東邊的中印邊境，印軍在中印邊境附近的總兵力規模已達20萬人。但這也讓西邊的印巴邊境，可能出現了兵力不足的情況。

印度北邊的查謨和喀什米爾土邦，西接巴基斯坦、東接中國西藏，由於查謨和喀什米爾土邦曾有信奉伊斯蘭教的歷史，巴基斯坦也長期與塔利班親善。印度擔心源於阿富汗、活躍於巴基斯坦的伊斯蘭激進組織「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba）與巴基斯坦的伊斯蘭激進組織穆罕默德軍（Jaish-e-Mohammed）等游擊隊，會因為塔利班的成功而受到刺激，在巴國默許下經由巴基斯坦攻擊查謨和喀什米爾土邦。

印度軍事專家索內（Pravin Sawhney）7月時就表示，阿富汗塔利班在奪取政權之後，不太可能繼續容留別國及其他的阿富汗穆斯林武裝，其他穆斯林武裝極有可能沿巴基斯坦南下、東進，在巴基斯坦三軍情報局及其外圍武裝組織幫助下，進入仍處於爭奪中的印控喀什米爾地區，這也將讓抽調西邊大量兵力前往中印邊境的印軍，在西邊又多出一條戰線。

阿富汗變局或將讓「四方安全對話」（Quad）成員國美日印澳目前的對中軍事施壓態勢，在印度一方出現變數。目前印度傾向以外交方式希望塔利班能約束其他激進組織。

《印度斯坦時報》此前報導稱，印度已與阿富汗塔利班取得了聯繫，並與其他塔利班派系進行對話。但塔利班發言人夏亨此前僅向印度媒體表示，阿富汗塔利班無意介入印巴爭端，但條件是莫迪當局必須對喀布爾保持中立，不要對阿富汗政府提供任何支援，尤其是軍事援助。

相比中國、俄羅斯、伊朗目前駐阿富汗領事館與塔利班的相安無事，印度在阿富汗變局後雖即將其駐阿富汗使館人員全面撤出，但其使館不久後隨即遭塔利班人員入內搜查，而屬於印度使館的車輛也在使館外也被塔利班人員開走。

中印實際上在7月底、8月初於中印邊境楚舒勒舉行的第12輪軍長級會談就已做出部分妥協，以面對阿富汗變局。根據印媒報導，中印雙方在第12輪軍長級會談後已從基阿姆溫泉地區、高格拉地區（Gogra Post）等接觸點撤兵，但雙方仍拒絕從戰略要地德普桑平原地區（Depsang）及登喬客地區（Demchok）進行徹兵。