【愛傳媒陳朝平專欄】823戰役63周年紀念日，藍綠各自表述。

藍營一如往常，祭祀陣亡將士，大聲宣告，每位陣亡將士都是為捍衛中華民國、守護台灣而犧牲的先賢先烈。沒有823就沒有今日台灣。

綠營一如過往，心裡頭認定823是國民黨和共產黨的戰爭，只因阿富汗情勢急轉直下，時空環境有變，不得不彆扭紀念823。行禮如儀，空話滿滿。

說來詭異。照理說，滿腦子反中仇中抗中思維，行動上極盡親日舔美的民進黨，才更應該紀念823，悼念戰役中犧牲的英靈亡魂。畢竟，沒有823，就沒有中華民國在台灣，自然也沒有借屍還魂的台灣這個國家，當然，也沒有民脂民膏予取予求的民進黨！

飲水思源，民進黨應該感謝共產黨發起823炮戰，感謝國民黨保衛金馬，感恩美國保護台灣25年（美國在台協會前理事主席卜睿哲之語）。

國民黨紀念823砲戰邏輯也很詭譎。823是影響往後34年台海局勢與兩岸關係的關鍵戰役，當時執政領軍贏得勝利的國民黨，理應紀念。

不過，「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，92年以後，兩岸和解，台商西進，台灣產業結構倖賴大陸市場，順利轉型，避過了經濟發展過程中的「中等收入陷阱」。2008年國民黨重返執政，基於「92共識」與大陸簽署23項協議，兩岸關係水乳交融，進入新的里程。

兩岸情勢轉變如斯，國民黨紀念823還在悼念犧牲士官兵？還在強調捍衛中華民國、堅守民主自由？換位思考，北京的決策者又該如何悼念823、古寧頭、以及國共內戰中千萬犧牲的士官兵和無辜百姓呢？

歷史可以原諒，不能忘記。溯源追責，兩岸今日種種，皆因昨日殖民帝國主義的野心和侵略所致。

紀念823戰役，若不能以史為鑑，光是高喊空洞的口號，無的放矢，泡製虛幻的外侮，台灣的明天，難免再次遭受資本霸權主義者的凌辱！

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。