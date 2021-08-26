早就待在湖人很不開心的哈瑞爾，好不容易熬到被湖人交易到巫師另謀發展，當然不會放過任何批評前東家的機會，他在26日發表IG限時動態放話，自己待在湖人遇上一些不該認識的人，儘管他並未說清楚是哪些人，卻引發不少球迷瘋狂猜測。

「可以打包離開洛杉磯真的太棒了，這是一段相當有趣的經歷，」哈瑞爾發表IG限動表示，「我在這裡遇到一些好人，也碰上根本不應該認識的一些人，我就是從中吸取教訓，我的故事下一個篇章就要開始書寫了。」看來他確實內心很不爽。

其實哈瑞爾會有這種反應也很正常，上季帶著曾拿年度第六人獎項的身分加盟湖人，原本以為他能幫助湖人爭冠，卻因德拉蒙季中加盟之後，逐漸掉出湖人輪替之外，也讓他在季末頻頻發表不爽言論，甚至弄到湖人老闆珍妮巴斯出面滅火。

如今哈瑞爾如願離開湖人，跟庫茲馬、波普等湖人上季主力一起被湖人交易到巫師，藉以換回韋斯布魯克，只是哈瑞爾口中不該認識的人，其中應該包含讓他苦坐板凳的湖人總教練佛格，反正今後他有很多機會可以在場上報仇，就看巫師隊友能否配合了。