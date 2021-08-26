周三美股持續上攻，晶片股和金融股帶動標普500指數和那斯達克指數再創歷史收盤新高。投資人靜待即將召開的傑克森霍爾研討會（Jackson Hole Symposium），將從中尋找聯準會退場決心是否出現變化的線索。

美國食藥管理局（FDA）日前批准了輝瑞/BioNTech新冠疫苗的完全使用授權，可望加速美國的疫苖接種進程，以盡快緩解Delta變種病毒引爆的新一波疫情。此舉提振了全球市場的風險偏好。

白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）表示，即起美國企業可以開始強制要求員工接種疫苗。美國國家過敏及傳染病研究所所長、白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周二表示，只要接種率夠高，美國可望在明年初控制住新冠疫情。

在美國食藥管理局批准輝瑞/BioNTech疫苗的正式藥證後，越來越多企業和機構不是強制要求內部人員接種疫苖，就是對不願意接種疫苖的人祭出懲罰性措施。美國國防部和達美航空成為最新採取這類措施的機構和企業，福特汽車等企業也可能跟進。

市場上幾乎沒有利空消息，美股三大指數同步小漲，標普500指數為今年以來第51次改寫歷史收盤高點。

周三收盤，道瓊工業指數收漲39.24點或0.11%，為35,405.5點。標普500指數漲9.96點或0.22%，為4,496.19點。那斯達克指數漲22.06點或0.15%，為15,041.86點。

Lenox Wealth Advisors首席投資官David Carter表示，新冠疫苗獲得正式藥證的正面消息，以及市場預期聯準會不會在傑克森霍爾央行年會上發布令市場震驚的消息，這都有助於美股持續走高。這是一個非常淡靜的市場，許多投資人都已經度假去。

標普500指數11大類股，以金融股漲1.21%，表現最佳。醫療保健股跌0.26%，跌幅最大。

美國公債殖利率走高，給對利率敏感的金融類股帶來提振。

小型股、晶片股和運輸股等經濟復甦受惠股，表現優於大盤。費城半導體指數收漲0.81%。

市場焦點轉向傑克森霍爾央行年會和聯準會主席鮑爾周五在該研討會上發表的談話，屆時可能談及該央行的縮表計畫。

疲弱的經濟數據，包括核心資本財新訂單增長停滯，強化了市場對於聯準會主席鮑爾不太可能在傑克森霍爾年會上暗示退場時間表的預期。

加拿大豐業銀行（Scotiaban）首席外匯策略師Shaun Osborne表示，市場預期鮑爾將發表立場偏向溫和的談話，並呼應達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（(Robert Kaplan）上周表達的擔憂，即考量Delta疫情，他可能重新考慮啟動縮表的計畫。市場的風險將是鮑爾說的話大同小異，且因為沒有支持卡普蘭的說法，而顯得較偏向鷹派。

晶片大廠輝達（Nvidia）和設備廠應用材料（Applied Materials）股價分別上漲1.9%和1.2%，大型成長股谷歌母公司Alphabet、特斯拉和臉書亦同步走高，對那斯達克指數帶來的提振最大。

百貨公司Nordstrom上季營收較疫前下滑6%，股價應聲重挫17.6%。

迪克體育用品（Dick's Sporting Goods）宣布將發放特別股利，並上修全年銷售和獲利預測，股價飆漲13.3%。