小米公布第二季財報，第二季總收入、經調整淨利潤均創單季度歷史新高，智慧機出會達5290萬支、年增長86.8%。

小米集團第二季總收入達到878億元(人民幣，下同)，年增長64%，經調整淨利潤達到63億元，年增長87.4%，總收入和經調整淨利潤均創單季度歷史新高；累計上半年收入約1,646.71億元，年增長59.5%，毛利約293.09億元，年增長92.1%，非國際財務報告準則計量經調整利潤123.91億元，年增長118.4%。

小米第二季慧型手機收入達到591億元，年增長86.8%；全球智慧型手機出貨量達到5290萬支，年增長86.8%。根據Canalys數據，本季度小米的智慧型手機全球市占率達到16.7%，首次晉升全球第二。

小米在大陸市場，集團的智慧型手機出貨量快速增長，根據Canalys統計，小米在大陸地區智慧型手機市占率由2020年第二季度的10.3%上升至2021年第二季度的16.8%，排名第三，出貨量年增長35.1%。

根據小米合作廠商數據，2021年第二季度，小米大陸地區定價在3000元到4000元、4000元到5000元，以及5000元以上價格段的市場占比同比均有所提升。在2021年上半年，小米在大陸地區3000元或以上及境外定價在300歐元及以上的智慧型手機全球出貨量達到1200萬支，超過2020年全年的1000萬支。

小米持續採取「手機x AIoT」核心戰略成效顯著，小米第二季IoT與生活消費產品業務繼續表現強勁，收入207億元、年增長35.9%。截至今年6月30日，小米的AIoT平台已連接的設備數（不包括智慧型手機及筆記型電腦）達到3.745億個，年增長34%。