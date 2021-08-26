和地鐵都能合作，到底還有什麼不能與 Supreme 聯名的？！Supreme 成立於 1994 年，當時是紐約 SoHo 區的一家滑板店，如今發展成為一個價值 10 億美元的街頭服飾品牌，以其標誌性的標誌和限量發行而聞名。多年來，Supreme 與從潮流服飾 The North Face 到 Louis Vuitton 的精品皆合作過，也曾推出水上摩托車、家電聯名商品等讓大眾見識到這個品牌的魅力，如今連交通地鐵都搶著和 Supreme 玩聯名，潮流迷們都等不及來朝聖這班 Supreme 列車。

@IDKwhyImHere(圖／JKF提供)

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從本週開始，紐約市的地鐵乘客有機會搭乘 Supreme 列車，穿梭在曼哈頓與布魯克林之間，並在在威廉斯堡停靠，這是一個以文化交叉著稱的街區，其中包括時髦人士、富有的千禧一代和時尚的 Z 世代，還包含 Supreme 的一些核心客戶。

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這是近期紐約大都會運輸署（MTA）與 Supreme 展開的特別合作，一列被 Supreme 招牌 LOGO 完整包裹的列車，顯眼地行駛在紐約地鐵 L 線上，照片曝光後引起許多網友討論，根據 MTA 官方說明，強調這次與 Supreme 的正式合作不但合法，且未來將以此作為增加收益的一種方式。

不過這其實不是 Supreme 與交通當局的第一次合作，2017 年初，品牌與紐約市公共交通系統大都會交通管理局 (MTA) 合作，就曾推出了 Supreme 的 MetroCard，在曼哈頓、皇后區和布魯克林的特定地鐵站的自動售貨機上皆可以買到車票，而這項合作在整個城市也成功引起了一陣騷動。

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(本文由 JKF 提供)