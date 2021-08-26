振興券相關內容整理。(圖/陳友齡製圖)

各部會2021年加碼振興。(圖/陳友齡製圖)

國發會規畫的振興券，行政院預計在今(26日)拍板後對外宣布，同時公布樣張，面額部分，雖然立委一再建議加印百元券，但央行總裁楊金龍昨(25日)透露，目前只有1000元、500元及200元3種面額。相關細節預計上午11時20分，在政院院會後例行記者會中公布。

此次振興五倍券採取紙本與數位券並行，全民免拿一千即可領取領取，國發會今將在行政院會提出規畫報告。根據規畫，五倍券紙本券1套10張，包括3張1000元、2張500元、5張200元，金額共計5000元。數位券部分，民眾可以綁定信用卡、行動支付、悠遊卡、電子票證等方式，並將推出「家戶綁定」做法，讓一家人的振興券能集中在同一個帳戶，最高一個帳戶可綁定5份，但尚未定案。

以下為《中時新聞網》整理截至8月25日止，關於振興券政策最新重點：

Q1:為何要發振興券

因應今年疫情影響層面較廣

Q2:面額規劃

一份紙本券將有10張票券面額共5千元，包括3張千元、2張5百、5張2百元，並具貨幣防偽功能

Q3:使用範圍

將比照去年，實體店家及攤商都能使用。此外，一些餐飲外送平台，目前傾向納入數位振興券使用範圍，境外電商傾向排除在外，但目前仍尚未定案

Q4:為何不發現金

政院發言人羅秉成指出，振興券的4大效果，分別是有期限、循環效果、加碼以及全民參與式的經濟，如果用發現金的方式，將無法達到刺激經濟的目標。

Q5:發放時間

政院發言人羅秉成表示，發放時程當然希望越快越好，但必須要關注各方案是否能加緊速度執行，因此並沒有預定發放振興券時間點

Q6:排不排富

不排富，全民普發

Q7:部會加碼

去年各部會曾發行動滋券、藝FUN券、農遊券、客庄券等，今年可望再次登場

●「農遊券」今年會朝向配合五倍券來規劃，面額與去年相同(每張面額為250元)

●「動滋券」今年會規畫配套方案，避免集中消費特定業別，去年每張面額為500元

●「藝FUN券」初步規劃跟去年一樣以600元為面額，電子、紙本都有

●「客庄券」規劃中

Q8：數位券

●將推出「家戶綁定」做法，讓一家人的振興券能集中在同一個帳戶，最高一個帳戶可綁定5份，但尚未定案。

●振興券綁定台灣Pay的回饋方案大致底定，據了解，八家公股銀共計推出33萬名額，可以享受800元加碼回饋，並在政院促成下，再加碼17萬名可享受500元加碼回饋金，但仍在研議中。

Q9：行政費用多少

去年3倍券相關印製成本7億多，其他行政費用加總是20多億元，今年參考去年做法，行政費與去年差不多。