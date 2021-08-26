35歲女星郭采潔2013年拍完電影《小時代》便將演藝事業轉往大陸，今年4月被拍到與大陸音樂人伊德爾舉止親密，疑似戀愛ing，近日更傳出秘密領證結婚的消息，只不過伊德爾被一名「是菠蘿小妹」爆料渣男行徑，掀起陸網熱議。

郭采潔和小5歲緋聞男友伊德爾互動親暱，被媒體拍到同框現身機場、一起進出家中的畫面，最近兩人還傳悄悄結婚，郭采潔為此在大陸買新婚房，伊德爾的媽媽私底下已叫她媳婦，但雙方尚未對戀情說明。

郭采潔被傳與小5歲伊德爾密婚，但男方近期遭爆是個渣男。（圖／微博@伊德爾）

無論事情真偽，結婚買房都是喜事一件，伊德爾卻在此時被暱名「是菠蘿小妹」的網友撕開假面具，砲轟對方根本大渣男一個，追求她時很會講甜言蜜語，到手後就冷暴力疏離關係，並用交友軟體約砲、撩她的閨密，在閨密面前狂說她的壞話；退回普通朋友後，伊德爾繼續纏她，「每次找我都是大半夜想占便宜，警告過很多遍不要晚上找我…借錢總是第一個想到我。」

更離譜的是，「是菠蘿小妹」指控伊德爾疑餵她吸毒，「有一次見你，你說給我看一個好玩的東西，一個我從來沒見過的小瓶子，讓我吸一下，感覺整個人腦子是空白的，呼吸困難、心跳加速、眼睛要爆了，今天才知道，這個東西已經被國家認定是新型毒品…」。這件事成為壓垮駱駝的最後一根稻草，「是菠蘿小妹」決定要上網揭發男方的惡行，不過該則爆料文似乎消失，但被網友截圖以「撕下郭cj男友伊德爾的虛偽面目」廣傳。截至截稿前，郭采潔和伊德爾均未針對此事說明。

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