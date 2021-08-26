台灣民意基金會昨天公布最新民調，基金會董事長游盈隆指出，去年5月總統蔡英文第二任剛就職時，20到24歲以下首投族有9成3力挺，如今民調支持度腰斬，只剩4成7力挺。對此，民進黨創黨元老、台中市議員謝明源認為，蔡英文年輕人民調下跌有2個原因，一是青年族群無疫苗可打，引發民怨；二是疫情衝擊就業環境，間接影響年輕人觀感。

總統蔡英文。（總統府資料照）

據港媒《中評網》今（26日）報導，謝明源接受採訪時表示，蔡英文民調之所以下滑，他認為主要原因有2個，其一是新冠本土疫情爆發期間，台灣在疫苗取得方面，受到國際大環境影響，導致許多年輕族群至今仍無法接種疫苗，年輕人無疫苗可打，自然引發民怨。

其次，謝明源指出疫情衝擊就業環境，加上政府紓困措施不夠直接，主力就業人口不滿，這也是導致年輕人認同感下滑的另一個原因。且近來國民黨在舉辦黨主席選舉，對民進黨的攻擊也影響了年輕族群對蔡政府施政看法，這也反映到民調指標上。

謝明源直言，如果疫苗能在8月和9月陸續到貨，他相信那時年輕人不滿的情緒應會降低，蔡的年輕族群認同感就有可能再提升。