台積電（2330）全製程漲價引發外資圈一陣歡呼，普遍正面看待漲價效應，瑞信證券台灣區研究主管艾蘭迪（Randy Abrams）強調，漲價可降低台積電資本緊張程度，還能提升資本回報率（ROIC），把推測合理股價從675元升至700元，打響台積電漲價、外資跟著調漲股價預期第一炮。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，台積電16～90奈米製程啟動全線漲價，供應鏈調查顯示，12、16奈米製程新訂單漲價10％，28～90奈米等成熟製程新訂單漲更兇，幅度來到20％，同時，台積電亦積極敦促客戶升級製程，晶圓單位售價將進一步提高。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，台積電製程價格走漲至2022年，將舒緩市場對毛利率擔憂，有助資金把焦點重新拉回營運成長性。推估漲價過後，市場對台積電2022年營收年增率可望調高到16～19％，等於是繼2021年強勁表現後，再展現新一輪亮眼動能；另一方面，漲價加上5奈米製程良率提升，可望抵銷折舊成本的增加，有助將毛利率鞏固在50％以上，優於市場預期。

從製程價格上漲程度來看，海通國際證券指出，因WiFi、OLED DDI、CIS與物聯網（IoT）相關IC強勁需求延伸到2022年上半年，12吋晶元漲價強度將高過8吋晶圓。

值得注意的是，台積電不僅啟動漲價，接下來可望催促客戶適當升級為「Plus」製程，例如由16奈米製程轉進12奈米製程、7奈米製程升級到6奈米製程，至2022年首季，台積電的智慧機客戶很可能積極轉進6奈米製程，有助台積電進一步提升晶圓單位售價。