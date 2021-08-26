《美聯社》25日報導，因深陷性騷擾醜聞的紐約州州長古莫（Andrew Cuomo ），在眾人壓力下已於10日宣布辭職下台，由原本的副州長侯可(Kathy Hochul)於24日宣誓並接任州長。然而，侯可上任第一天就坦承，紐約州死於新冠肺炎的人數比古莫宣布的多出近1.2萬人。

在24日晚間的每日疫情更新匯報中，侯可坦承上報給疾病管制暨預防中心（CDC）的紐約州新冠肺炎死亡人數約近5.54萬；這個數字比古莫在23日向外界公布的4.434萬人，少了近1.2萬人。

侯可表示，「對於正在發生的事情，民眾有權清楚而誠實地了解現況；不論是好是歹，他們都需要知道真相，這就是我們重建信心的方法」。

《美聯社》指出，美國聯邦衛生官員與學術機構在追蹤疫情死亡人數時，往往採用高估的統計數據；也因此，造成古莫公開的數據與遞交給聯邦政府的數字呈現落差。侯可強調，「數字透明至為關鍵，透明將成為我們政府的標誌」。

事實上，《美聯社》早在7月時就已披露古莫公布的數字，與其遞交給CDC報告的數字存在著巨大落差。在他公布給紐約州民眾的數字中，僅計算醫院、療養院、成人護理機構所收集的死亡人數。

這意味排除家中、安寧療養院與監獄的死亡人數，還可能忽略沒經過篩檢，卻死於新冠肺炎的患者。在大流行最初幾個月中，雖然紐約州每天約有數百人死亡，卻很少篩檢是否死於新冠肺炎。

對此，侯可強調民眾不只應知道確定死於新冠肺炎的人數，還必須知道假定死於該疾病的人數。古莫的發言人阿佐帕迪（Richard Azzopardi）則緩頰，古莫向人民公布的是確定死於新冠肺炎的人數，這是為了保證數字精確性；但他向CDC遞交的報告都會加入推定死於新冠的人數。

在去年的新冠肺炎大流行期間，古莫展現優異的領導力讓其廣受讚譽，隨後卻遭指控對11名女性性騷擾，更面臨彈劾危機而宣布辭職。

反對古莫的人，一直追著「他不過是在玩弄數據來提升形象」猛打。事實證明，先前古莫並沒有計算轉移到醫院後死亡的人數，從而大幅降低療養院民眾的死亡數字。但古莫堅稱，和其他州比起來，紐約州養老院民眾死亡的人數少很多。