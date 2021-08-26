作家九把刀的57歲岳母7月26日接種AZ疫苗後，於30日出現身體不適症狀，送醫不治，經檢察官相驗，並於8月5日法醫解剖後，解剖報告遲未出爐無法判定死因，不僅無法讓家屬知道真相，更讓社會大眾對接種疑苗產生極大疑慮，不過依據法務部規定，正式解剖報告最快要2個月才能出爐，甚至也常出現將近3個月狀況，九把刀的妻子周亭羽為此也收集各方專機意見，撰寫陳情書，希望法醫能在撰寫報告時參酌。

九把刀指出，他們現在能做的就是靜待解剖報告出爐。「我漸漸懂了，這不是給媽媽一個答案，需要答案的是我們。真正的情緒關卡在告別式以後來臨。白天有很多事要忙，但無數生活細節裡都有媽媽。」

由於攸關是否因接種疫苗引起死亡，解剖至今已逾20天，但外界對於解剖報告遲遲未出產生許多疑慮。根據法務部規定，法醫正式解剖報告最快需要2個月至3個月才會出爐，並未有延遲狀況，因此外界也只能和家屬一同靜待結果出爐。

根據九把刀貼文，7月26日岳母打AZ時還打得開開心心、眉飛色舞，打完沒任何不適，還有點不服氣。30日早上岳母才身體不舒服，並在LINE裡寫下「好恐怖AZ發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛，陣痛一陣一陣吐完了，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動。」後來周亭羽打視訊電話關心媽媽，但沒接通。

九把刀的岳父發現妻子失去呼吸，趕緊撥打119，當救護人員趕抵時，九把刀的岳母已經失去呼吸、心跳、脈搏反應，雖以CPR、AED救治，但送醫後仍不治，家屬也在10日舉行告別式、火化。檢方則在8月5日解剖相驗，死因仍待調查。

九把刀文中提到，岳母的離去，是一生巨大的遺憾，每一天更是淚水的地獄，妻子周亭羽也深陷在巨大悲傷中，哭泣「我沒有媽媽了」。他提醒，要打疫苗的大家，如果身體嚴重不適，一定不能輕忽，特別是背部劇痛加暈眩，一定要立刻、馬上、冷靜去醫院請醫師確認狀況。九把刀也提到，岳母今年3月31日健檢，除了膽固醇329mg/dl，以及低密度脂蛋白膽固醇254mg/dl超標外，其餘都正常。