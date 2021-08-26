外媒報導，美國威騰電子（Western Digital）可能出價200多億美元與日本鎧俠控股公司（Kioxia Holdings）合併，受此消息激勵，威騰周三股價大漲7.80%，收在65.50美元，盤中更一度飆升15%，使市值達到214.5億美元。

《華爾街日報》報導，這筆交易對鎧俠的估值約為300億美元。消息人士透露，威騰將以全股票方式進行這筆交易，最快可能在9月中旬敲定協議。此外，威騰執行長David Goeckeler可能繼續領導合併後的公司。

威騰發言人拒絕對此消息發表評論。鎧俠尚未發表評論。

路透社亦報導這項消息，報導中指出，全球第二大快閃記憶體晶片製造商鎧俠去年擱置了原本料將成為2020年日本最大宗的股票首次公開發行（IPO）計畫。財金雜誌Diamond曾在6月報導，鎧俠計畫最快於9月進行IPO。

消息人士表示，如果鎧俠未能與威騰達成併購協議，IPO仍是可能的選項。

受惠於新款智慧手機的推出，以及5G通訊日益普及，記憶體晶片需求強勁增長。如果威騰和鎧俠合而為一，則目前由5家公司主導的NAND快閃記憶體市場將進一步整合。

威騰和鎧俠聯手後可望降低成本，並強化迎戰三星電子的競爭力，但此類交易料將受到反壟斷審查，包括必須取得中國首肯。

鎧俠的前身是東芝記憶體公司（Toshiba Memory），其母公司東芝在2018年以180億美元賣給由美國私募股權投資公司貝恩資本為首的財團。根據東芝2020年財報，東芝仍持有鎧俠約40.6%股份。

周四早盤，東芝股價上漲1.18%。