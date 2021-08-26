庫存下降，周三美國原油期貨續漲逾1%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至8月20日當周，原油庫存減少300萬桶，汽油庫存也減少220萬桶，降幅皆優於外界原先預期的270萬桶以及160萬桶。

此外分析師表示，北京和上海交通量的回升，顯示中國已暫時控制住新冠疫情的反彈，加上美國夏季駕駛季節即將結束，汽油需求亦處於良好水平。而先前墨西哥石油鑽井平台發生火災，其供應損失相當於石油輸出國組織(OPEC)及其盟國組成的(OPEC+)8月計劃增產的規模，令終場油價得到支撐；其中美國原油漲幅1.2%，倫敦原油漲幅1.7%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.82美元，報每桶68.36美元；9月熱燃油漲0.05美元，報每加侖2.12美元；9月RBOB汽油漲0.12美元，報每加侖2.30美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲1.20美元，報每桶72.25美元。(商品行情網)