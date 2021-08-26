政院今將拍板振興券，預料會公布包括樣張與重點內容、期程等，民眾黨立委蔡壁如今在臉書上傳一張振興券跟發現金的「比較圖」，直言振興券要發不發，行政院是過足了官癮，全民卻備受折騰，她主張「排富發現金才是真紓困，疫苗覆蓋率才是真振興」。

蔡壁如在臉書貼上一張圖，比較發振興券與現金的比較圖，指出民生經濟至今積弱不振，最根本的問題就是疫苗覆蓋率不足，只有現金才能解燃眉之急，行政院長蘇貞昌卻為了滿足自己的官癮，勞師動眾爭論「紓困」或「振興」的名詞解釋；政院稱振興券推出時程主要是看整體疫情，這讓她十分擔憂，如果疫情再起，難道就不發了嗎？又有多少人能等到十月？遙遙無期的振興券會不會又是看得到吃不到？

因此蔡壁如提出三點訴求，第一：振興券不是萬靈丹，是效果不明的無名藥；第二：危機就是轉機—加強數位平台基礎設施增強防災韌性；第三：排富發現金才是真紓困，疫苗覆蓋率才是真振興。

蔡壁如更說，蔡英文總統還大讚蘇內閣「沉著應對疫情威脅和許多艱難挑戰，讓疫情獲得控制，經濟穩定成長。」蔡政府早忘了苦民所苦，民進黨離民眾太遙遠了。