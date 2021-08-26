美股消息面：

1.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數上升1.6%，扭轉前一周的下跌3.9%。30年期固定抵押貸款利率為3.03%，較前一周的3.06%下滑。

2.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少297.9萬桶，超出市場預期的減少268.3萬桶。汽油庫存減少224.2萬桶，超出市場預期的減少155.7萬桶。餾分油庫存增加64.5萬桶，市場預期為減少27.1萬桶。上周煉廠產能利用率上升0.2個百分點，原油進口量增加42.6萬桶/日。

3.美國庫存數據顯示燃油需求強勁，激勵國際油價連漲第三天。周三收盤紐約期油漲82美分或1.2%，為每桶68.36美元。倫敦布蘭特期油收漲1.2美元或1.7%，為每桶72.25美元。

4.市場靜待聯準會在本周傑克森霍爾研討會（Jackson Hole Symposium）上透露的政策退場訊息，周三國際金價結束連漲兩天的升勢，終場紐約期金收跌17.5美元或1%，為每盎司1791美元。

5.投資人觀望聯準會在傑克森霍爾央行年會上就其貨幣政策動向釋出的信號，周三尾盤ICE美元指數微跌0.06%，報92.855。美國10年期公債殖利上揚5.7個基點，為1.3474%。