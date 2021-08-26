因市場等待美國央行召開會議後，可能限制美國的資產購買意願，憂美國緊縮貨幣政策可能會減緩經濟復甦並提振美元上揚，但由於中國需求增強，加上倫敦金屬交易所(LME)銅庫存大幅下降，則限制了銅價跌幅，致倫敦(LME)周三銅價收盤下跌。

分析師表示，因在預期會議後將緊縮貨幣政策會提振美元走強，使銅價盤中震盪下跌，但回歸基本面，隨著化石燃料被電氣化逐漸取代，全球最大金屬消費國中國需求前景提升，及LME註冊倉庫銅庫存下降，種種原因都在支撐價格；倫敦金屬交易所註冊倉庫銅庫存從一周前的近240,000公噸降至178,125公噸。

終場周三(8/25)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲79美元，報每公噸32,915美元；期鎳上漲96美元，報每公噸19,170美元；期鋅上漲8美元，報每公噸3,026美元；期鋁上漲2.5美元，報每公噸2,617.5美元；期銅下跌20美元，報每公噸9,356美元；期鉛上漲24.5美元，報每公噸2,318美元。(商品行情網)