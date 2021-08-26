近來受到疫情影響，許多人原有的生活習慣都有改變，像是運動時間減少、外食或零食不離身，喝水量也不足，一時之間可能身體沒多大變化，但其實默默在體內形成威脅。一名40多歲的男子就發現，最近腰部特別痠疼，房事也力不從心，一度以為中年危機「腎虧」上身。結果就醫之後赫然發現，左邊輸尿管已被2公分大的結石塞住，腎臟呈現中度水腫。

●結石治療 需仔細評估結石大小、位置、X光穿透度及病患身體狀況

書田診所泌尿科主治醫師張雲筑表示，泌尿道結石在台灣的盛行率約7-10%，好發年齡為40-70歲，男女比約3:1。常見的結石症狀為腹背部絞痛、噁心嘔吐、血尿、尿路感染，其他症狀如頻尿、解尿困難、或陰囊的轉移痛等。

張雲筑醫師表示，一般輸尿管內小於0.5公分的結石，多能以藥物加上適當水份攝取，促進結石排出；大於0.5公分的結石，則考慮體外震波碎石術或硬式內視鏡手術處理。

至於2公分以下的腎臟結石，張雲筑醫師指出，臨床多以體外震波碎石術或逆行性軟式內視鏡手術治療，而大於2公分就屬於巨型腎臟結石，建議經皮穿腎內視鏡碎石手術。醫師提醒，早日就醫確診治療，以免遇上疼痛急性發作，那可是痛苦萬分；同時也能避免免結石過大，增添療程難度。

●結石年輕化! 飲料不能代替白開水

圖為患者左邊輸尿管已被2公分大的結石塞住，腎臟呈現中度水腫。(圖/書田診所提供)

張雲筑醫師也提到，影響結石形成的因素包括遺傳、氣候、體質、飲食及飲水習慣等，有家族史者罹患結石的機率為一般人的三倍。

臨床觀察近年來結石年齡層有下降的趨勢，被結石所困擾的年輕人也不少，可能與飲食、生活型態改變有關，如攝取過多酒精飲料、碳酸飲料，口味重鹹或熱愛甜食，又不愛運動等容易導致結石。

醫師更提醒，現在正值夏天最炎熱的時刻，人們排汗量暴增，若不積極補充水分，尿量減少會使尿液中的結石成分濃縮，造成結晶質的沉澱形成結石。

此外，補充水分還是白開水最好，長期只喝茶飲、咖啡代替喝水的行為，不但沒補到水，還可能提高泌尿道結石的風險，務必控制自己的飲水習慣，讓結石沒有機會上身。