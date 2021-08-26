勇士球星柯瑞雙親大鬧離婚戲碼目前越演越烈！根據美國八卦媒體《TMZ》在26日爆料，柯瑞父親戴爾在提供給法庭的文件當中，指控妻子桑雅早就私下跟前NFL新英格蘭愛國者邊鋒史提芬強生約會，甚至在婚姻期間不斷欺騙戴爾。

現年56歲的史提芬強生，是1988年NFL選秀第6輪被愛國者隊選上，卻僅打了1季就告失業，沒想到如今卻因柯瑞雙親離婚案聲名大噪，戴爾甚至指控還沒完成離婚程序的桑雅，目前已跟強生在田納西州同居，所以他不打算付贍養費。

面對戴爾指控，桑雅也用法院文件回擊，強調當前並未跟史提芬強生同居，而是獨自居住，因為戴爾不允許她住在自己家裡，更聲稱自己是在跟戴爾分居之後才開始跟別人約會，反而是戴爾在婚姻期間跟很多女人幽會，不少親友也都知情。

戴爾與桑雅在1988年結婚，直到去年3月正式分居，兩人最近才開始打起離婚官司，也讓柯瑞家族陷入這場互揭醜聞的鬧劇，只是身為勇士當家球星的柯瑞，隨著新球季即將開打，難免也會受到這場鬧劇影響，他到現在仍沒打算做出任何評論。