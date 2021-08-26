塔利班取得美國提供給阿富汗政府軍的大批軍火

社群網上瘋傳的影片顯示，塔利班成員開著美國提供給阿富汗空軍的UH-60M「黑鷹」（Black Hawk）直升機，在東南部的坎達哈機場（Kandahar Airport）滑行。

據《動力》（THE DRIVE）網和《每日郵報》（Daily Mail）25日報導，在這1分鐘的影片中，塔利班成員駕著從阿富汗安全部隊手中搶得的「黑鷹」滑行，但始終沒有離地。專家認為，由於缺乏適當的零組件，塔利班能駕駛「黑鷹」升空的機率微乎其微，這很可能只是他們的宣傳手法。

美國自從2001年進軍阿富汗以來，砸下830億美元（約2.3兆台幣），為阿富汗政府軍提供訓練和裝備。如今塔利班掌權後，恐怕取得20萬軍火，2萬輛悍馬車，還有數百計軍機。

ويډيو|کندهار ولايت

د کندهار هوايي ډګر الوتنو ته چمتو کيږي، دا بلېک هاک امريکايي چورلکه چې خرابه شوې وه جوړه او فعاليت ته چمتو شوې.@A_Jahid_Jalal pic.twitter.com/XJB1sqn4E6 — Jahid Jalal -جاهد جلال (@A_Jahid_Jalal) August 25 2021

上周白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）坦承，美國還不是很清楚，至今有多少軍武落入塔利班手裡。

不過，綜合各媒體報導統計，2003—2016年間，美國提供了阿富汗部隊2.2萬輛悍馬。後來有照片顯示，塔利班已經開著它們在喀布爾到處跑。

而目前可能落入塔利班手裡的可能包括；2.2萬輛悍馬、5萬輛戰術車、1000輛防雷車、150輛裝甲運兵車，還有208架固定翼軍機和直升機。而在飛行器的部分包括：4架C-130運輸機、23架A-29「超級巨嘴鳥」（Super Tucano）輕型攻擊機、45架UH-60M「黑鷹」直升機，以及50架MD530直升機。而單是1架「黑鷹」的身架，就高達600萬美元（近1.7億台幣）。