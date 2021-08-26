《北京商報》日前報導，北京地區各大銀行再度勒緊房貸閘口，個人購房者想要申請房貸難度進一步增加。自8月起，目前多家銀行分行以及分支行均無房貸額度可向貸款人發放，這一情形已較兩個月前出現收緊。

報導指出，無額度對個人購房者來說，最直接的影響在於申請住房貸款的難度將會增加。光大銀行分析師周茂華表示，造成該現象的直接原因是銀行落實「兩條紅線」，導致部分區域銀行由於此前房貸擴張速度較快，額度緊張；更深層次原因是監管促進銀行資產負債結構進一步優化，避免銀行信貸資源過度集中在房地產領域。

周茂華指出，大陸開始落實「房住不炒」理念，促進國內房地產市場中長期健康發展，房地產過度發展無疑透支部分區域經濟中長期發展潛力。從這些原因看，銀行額度緊張狀況中短期難以明顯緩解，畢竟房地產行業轉型發展與銀行資產負債結構優化需要一段較長時間。

報導指出，在強監管鐵腕之下，銀行層面對未還清消費貸或信用貸客戶的審核也進一步趨嚴，多位北京地區銀行人士透露稱，未還清消費貸或信用貸的客戶有可能影響房貸的審批額度，甚至不能通過審批。

一位國有大行營業部個貸中心人士介紹稱，「我行現在房貸額度比較緊張，需要預約排隊，一般客戶在滿足貸款要求之後就可以進行申請，比如二手房貸款需要用戶的收入覆蓋負債的兩倍以上，必須要結清未還清的消費貸和信用貸款才能進行房貸申請」。

相關新聞一經報導後，由於大陸民眾預期銀行已沒房貸額度，今年下半年房貸監管將更為嚴格、房貸申請預計將更為困難，引爆房貸申請潮。

為此，中共中央黨報《經濟日報》今（8月26日）報導稱，該報記者在走訪多家房地產中介機構、多家銀行支行、採訪多家銀行總行相關負責人後發現，情況並非全然如此，市場也無需恐慌。

報導指出，北京地區的個人按揭貸款申請正常，但審批卻較此前更加嚴格，如果銀行發現購房者同時申請個人按揭貸款、消費貸、個人經營貸款，銀行會立刻啓動審查。

經濟日報記者從監管層獲悉，接下來仍將保持高壓態勢，從嚴、從緊，組織專項排查，堅決遏制信貸資金違規流入房地產的苗頭，促進房地產市場平穩健康發展。

中國銀保監會統信部副主任劉忠瑞說，「中國銀保監會已會同住房和城鄉建設部、中國人民銀行成立了專門工作組，赴熱點城市進行現場指導，督促各地深挖違規線索、追查到底、查實查透、嚴肅問責。」以個人經營貸款違規入樓市為例，在排查中發現，一些企業和個人的挪用手段複雜多樣、花樣翻新，通過各種方式規避監管要求。

劉忠瑞表示，有的借款人用拆入資金全款買房後，申請經營貸款償還買房資金；有的借款人將個人經營性貸款資金在多家銀行賬戶間流轉套現，以掩蓋買房的最終目的；有的編造交易背景、虛構貸款用途等。與此同時，一些銀行貸前審核不到位，貸後資金管理不足；一些中介機構協助包裝貸款材料、提供過橋資金，協助借款人繞過銀行審批條件。

劉忠瑞說，針對北京地區，北京銀保監局已要求轄內各家銀行審慎向近期申請過個人住房按揭貸款或購買住房的客戶發放個人經營性貸款或消費貸。

劉忠瑞表示，部分中小銀行房地產貸款增速目前存在「抬頭」跡象。受2020年12月監管部門提出的「房地產貸款集中度管理」影響，6家國有大型銀行全部實現了集中度下降，其他各類銀行的集中度也總體呈現下降趨勢，但市場上個別中小銀行利用大型銀行退出的空檔，趁機爭搶房地產貸款的市場份額，這些銀行的房地產貸款集中度不降反升。「接下來，銀保監會將高度重視這一問題，對新增房地產貸款佔比較高的銀行實施名單制管理，督促這些銀行落實房地產金融調控要求，合理控制房地產貸款增速，對於限期整改不到位的機構，我們將進一步採取更加嚴厲的監管措施。」