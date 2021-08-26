大陸全國政協外事委員會主任、前財政部部長樓繼偉26日在一場名為「ESG全球領導者峰會」上發表主旨演講。他表示，雙碳目標會帶來大量的投資機會，是百兆級的投資機會，也會使現存的產業鏈高度承壓和引發結構性通膨的風險，對其難度要進行充分的估計。

他指出，中國仍處於城市化的過程中，對鋼材、建材仍然有大量的需求，對長流程的製鋼要有適度的控制，並加強降排改造。但是中國的累計用鋼遠遠沒有到拐點，缺乏足夠的廢鋼，拐點還有多少？累計用鋼達到人均70噸，我們遠沒到。所以，沒那麼多廢鋼，全面推廣短流程製鋼是不現實的。

他強調，應對氣候變化是國際現在越來越共同的認識，已經變成共同議題，還是要堅持共同並有區別的責任。要警惕發達國家借此議題，利用碳關稅、碳額度定價，實現貿易保護。

他表示，中國剛剛實現了碳額度交易市場的統一，但是碳額度的價格只及歐盟的1／8。如果在此問題上快速跨越，將嚴重打擊產業鏈。現在應當儘快地明確三點，第一點，現在碳排放強度到底是多少？第二點，碳達峰在2030年以前實現，到底是哪一年，時點是什麼？第三點，量點是什麼？多少數量？是在現存碳排放強度上增加20％還是30％？

樓繼偉強調，碳排放光靠協力廠商認證不行，還得有官方的認證，這樣才可以使這個交易真正能夠起到減碳、促進投資、平滑經濟增長和實現雙碳目標這樣的一個作用。

他表示，最近國家取消了鋼材的出口退稅，提高粗鋼的出口關稅，這有利於減排、減碳，防止碳轉移。中國這麼大的長流程製鋼，大量的碳排在中國，但是上兆的初級鋼材的出口，實際上是碳轉移到中國來了。這樣做還可以對沖大宗商品的價格上漲，這是一個很好的機制。而且這樣做有利於防止某些國家利用碳關稅、碳額度定價對我們實行貿易打擊。

「我們要想辦法同國際接軌，雖然我們不能夠一下子達到歐盟的碳交易價格的水準，但是我們是逐步往上靠攏，而且各種國際機制要主動參與，大家追求共同並有區別的責任。」樓繼偉還指出，現在碳排放的市場雖然統一了，但是參與交易的企業還是太少，要爭取大多數企業能都進入，這樣定價才真正有意義。