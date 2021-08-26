國民黨前主席洪秀柱上午接受《POP撞新聞》廣播專訪大談「換柱」事件，洪不改小辣椒個性直言，「今年不要拿換柱來攻擊張三李四，因為你們通通都有分」，換柱不能怪朱立倫，但她確實有遺憾，她跟朱立倫也是很好的朋友。至於支持哪位黨主席候選人，洪保持中立態度，而陪同朱立倫登記的前副主席陳鎮湘不是她派去的。

談到4位黨主席候選人，洪秀柱說，朱立倫在經歷、資歷等各方面佔優勢，不過，當年「換柱」不是朱立倫一個人的事情，而是一拖拉庫的人，朱也多次向她表達歉意，她也直說不必提了，「就憑你（朱立倫）一個人，也沒那個膽子把我換掉，你（朱）後面還有一大堆人，包含立委、馬英九，還有背後的推動者，我就不說了」。

「今天不要拿換柱來攻擊張三李四，因為你們通通都有分」，洪秀柱憶起當年召開臨全會換柱，坐在台下的黨國大老全數舉手通過，若當時真的覺得換柱對選情有傷害，怎麼全部靜默不語？她自嘲，當年她自以為聰明提出「一中同表」，前總統馬英九還為此兩度邀她到官邸，要她不可以跨越當初馬設下的紅線。

洪秀柱說，一中各表維持現狀能夠維持多久？因此她希望往深水區跨一步，且一中同表不是投降，而是有共識兩邊憲法是否未來要統一、一中原則謀求未來統一，不能只談經濟不談政治，不能只做生意紅利，不解決兩岸政治爭議，維持現狀就等同兩個中國、一邊一國。

洪秀柱強調，她要替朱立倫講話的是，換柱不能只怪朱，換柱的主角是本姑娘，她從未怪過朱立倫，但她確實是有遺憾，可是沒有怨恨，因這條路是她的選擇，黨內幾個臭男人當年不願參選。

至於朱立倫找前副主席陳鎮湘上將登記，洪秀柱說，她知道陳鎮湘會陪同朱立倫登記，陳事先有跟她說，她提醒陳去的話會受到傷害，但也尊重陳，但不是她派陳去的，「我跟朱立倫也是很好的朋友」，黨內都是同志、沒有仇人，她是真怕一場選舉變成當年馬王政爭的結局。

被問到是否支持理念相近的張亞中，洪秀柱說，張亞中跟她想法一樣，但並沒有挺張，她跟張的個性完全不一樣。談到江啟臣，她認為，江在黨困難之際接任也不容易，如今國民黨黨產遭凍結，4位候選人沒人提出財務規劃，2022年選舉還要花錢，現在最重要的是要能喚起民眾對國民黨的信心與喜愛。

廣告時間洪秀柱在聊天時也透露，「她中立，陳鎮湘不是她派去的，他們每個人都要來見我，但我都不要見，來了見了都想照相，都要貼臉書，但我都不見」。