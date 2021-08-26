陸股逐漸脫離前波監管風暴，早盤在台股掛牌陸股ETF指數走揚。台新投信分析，隨著負面情緒釋放及投資者對中國政策方向理解提升，北上資金已恢復淨流入A股市場，市場情緒逐漸恢復，但資金未來布局重點將聚焦在政策受惠股。

台新投信表示，8/11中國國務院發布5年計畫「法治政府建設實施綱要」，文件中表示，中國將積極推動國家安全、科技創新和反壟斷等重要領域立法工作，以完善治理國家急需的法律制度，且從食品藥物、金融服務到教育培訓等與民眾切身利益相關的領域，都將加強執法，亦即中國加大監管力度監管互聯網、補教，遊戲產業，衝擊相關股重挫，但反之，也促使資金湧向十四五政策大力支持的產業，今年來中國電動車、半導體、節淨能源等ETF大漲三至四成以上不等。未來唯有布局中國政策加持的產業，才能掌握財富關鍵。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，自7月初以來，MSCI中國A股指數下跌逾3%，但相比之下，更廣泛的MSCI中國指數則下跌12%，主要是同樣被點名監管的騰訊、阿里巴巴、美團等境外上市中國互聯網科技公司股價重挫的拖累。反觀表現出色的是追蹤A股市場上新能源企業、半導體製造商和電動汽車公司股票的一些指數，自7月初以來上漲4%至18%不等，擴大了近幾個月的漲幅。