台積電(2330)傳出全面調漲代工價格，多家IC設計廠商證實收到台積電漲價通知，台積電ADR大漲4.39%；台積電今跳空開高16元達601元，早盤最高603元，一舉突破月季線關卡，並帶動台股早盤一度大漲逾百點，上攻月線17100點之上。

台積電漲價，顯示供不應求的狀況，市場預期，晶圓代工價格一路看漲到2022年，聯電(2303)、力積電(6770)等晶圓代工廠在2022年漲價格局亦可望確立。

IC設計廠商證實，台積電25日通知即日起調漲報價，是今年來首度全面漲價。業者指出，包含7奈米及5奈米的先進製程漲價約7%至9%，其餘成熟製程代工價格漲幅約20%。

漲價題材激勵，台積電ADR大漲4.39%，台積電周三收高至585元，外資連續兩日共買超9224張。台積電今早開高，重返600元但賣壓出籠，股價壓回至592元，漲幅收斂。

聯電今年已多次調漲代工價格。聯電ADR亦大漲5.43%，聯電今早強勁開漲2.4元至62.4元，技術面多頭排列。三大法人周三聯手買超聯電51784張。

台積電因持續投資先進製程，加上台幣升值，近兩季台積電毛利率在約50%的水準，成為外資法人關注的重點，若適度調整價格，將有助於毛利率回升。

在龍頭台積電(2330)跟進喊漲後，聯電(2303)、力積電(6770)等晶圓代工廠在2022年更加確立漲價格局。法人預期，聯電、力積電2022年全年在12吋晶圓代工價格將可望再度上調10～20%，有利明年營收及獲利持續成長。

整體而言，台積電、聯電、力積電等晶圓廠未來都有擴產規劃，但新建晶圓廠至少需要1-2年的時間，直到明(2022年)年下半年至2023年才會有新產能陸續開出。短期內在需求強勁，但產能增加有限下，晶圓代工業者可望持續調整產品報價，成為帶動明年營運成長動能。