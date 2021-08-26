在強勁的經濟數據帶動下，印度股市漲勢邁入第四個月，印度債券市場亦在央行購債下表現穩定。根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數顯示，最新數據來到124.9，位在「加碼債券部位」區間。而台股掛牌的印度ETF如富邦印度(00652)昨天收盤指數創掛牌新高，早盤指數持續加溫。

印度SENSEX指數自5月以來，股市一路緩步走高，主因印度交出亮眼經濟數據激勵，2021財年第四季度國內生產總值(GDP)增加1.6%，前一季度的增長率則為0.5%。其他包括企業獲利優於預期、國內宏觀經濟數據改善、疫苗接種計畫加速，以及全球景氣穩健復甦，也都馳援了股市積極創高的動力。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，今年印度在第二波甚至第三波疫情干擾下，經濟復甦進度被推遲，不過已經開始走上正軌，加上印度政府、央行積極推出措施，通過結構改革刺激增長，國內消費也逐步回穩，接下來充滿正面誘因，持續看好印度股市表現。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣指出，印度央行於8月會議宣布維持利率不變，並維持TLTRO從9月底延長至12月底，後續會在市場上釋出2500億元流動性，預計短期間會持續維持寬鬆基調。印度債券市場在財政稅收良好、央行購債支撐等條件下，只要沒有出現其他變數干擾，今年印度公債殖利率可望維持在6-6.2%的狀態，對債券投資人來說相當具有吸引力。