臉書網友留言。（圖／翻攝自范雲臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自范雲臉書）

5月中本土疫情爆發，外界歸咎於指揮中心放寬機組員檢疫措施為3+11，而民進黨不分區立委范雲則被視為「3+11」的「推手」、也被許多網友狂轟。范雲為此自5月12日起臉書均未發文，神隱83天後8月3日才再度「回歸」，至今23日已發表25篇文，頻率之高與神隱期間成強烈對比。但許多網友仍不領情，紛紛在各文章下留言「3+11」、「疫情破口」、「死了800人」等語。

范雲5月12日發文後臉書隨疫情爆發而「停擺」83天，直到8月3日才再度發文，稱自己對民眾的服務從來沒有停歇，至於「3+11」的爭議，她的出發點是擔心機組員身心狀況導致飛安疑慮，她也會「盡全力協助相關爭議釐清」。但此文發出後網友不買帳，幾乎是一面倒留言批評。

而范雲自從「神隱回歸」後，發文頻率也回歸「3+11」事件前的頻率，幾乎每日都會發1至2篇文，主題橫跨性平教育、數位人權、慰安婦、花蓮歷史建物與振興券等，惟隻字未提疫情及「3+11」相關議題。不過，范的每篇貼文下方，竟幾乎也都被網友洗版嘲諷。

范雲近日發表《電視劇也有台灣國家隊》、《帕運開幕》、《台灣長照可以更符合人的需求》與爬山心得等文，仍遭網友灌爆臉書，文章下留言被洗版留言：「妳沒事就多看點戲，多爬點山，不要再對國家政策亂出主意了」、「你知道台灣人因為疫情破口死了多少人嗎？」、「怎麼不敢提3+11？」

此外，同黨立委林楚茵則親自留言「加油！」也有力挺范雲的網友留言：「台灣人民加油」、「立委加油，相信以後會雨過天青」、「支持范立委，繼續努力大家會看到的」。