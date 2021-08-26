AAEX區塊鏈交易所昨(8/25)日在新加坡舉行上線儀式，將透過AAEX GLOBAL手機應用程序，為新加坡以外的全球數位貨幣愛好者提供服務。

新加坡AAEX區塊鏈交易所是新加坡AA區塊鏈技術創新公司旗下交易所，此次上線儀式，新加坡AA區塊鏈技術創新公司董事會主席楊斌、首席執行官陸黃斌、AA MegaMall總經理莫澤權、榮譽董事長劉泰英以及各國合作夥伴及貴賓通過網路直播會議的形式共襄盛舉。

同時新加坡AAEX區塊鏈交易所也與DS Solutions私人有限公司簽訂合作框架協議。DS Solutions擁有新加坡金融管理局頒發的支付服務特別豁免牌照，AAEX區塊鏈交易所將通過與DS Solutions的合作，將立足新加坡面向全球提供全方位的合規區塊鏈交易服務。

AAEX GLOBAL交易所第一期上線後將首先提供（USDT/ASDT/AAC/AAA）四種數位貨幣之間的相互交易，並在後期的上線階段為多數主流數位貨幣提供交易，服務全球數位貨幣愛好者。

AAEX交易所表示，該交易所採用了當前最先進的交易所程式，完全自主開發，操作模式友好，超高安全性保障。

AA．Chain水星公鏈是朝鮮新義州特首楊斌發起的一個去中心化高效節能的公鏈。是基於區塊鏈的共識信任機制與加密演算法，客戶場景內的每一次交易都被記錄在區塊鏈上，不依賴於協力廠商仲介機構，完全公開透明可溯源，建立全民信任體系，並實現高效共識、多應用場景，可拓展性，高性能、高安全性、高速接入、高效運營。

AA．Chain支持在鏈上構建包括匿名網路通信、算力共亯、存儲空間共亯、頻寬共亯、信用擔保等各種應用，提供開放介面，供協力廠商開發DAPP，並通過結合各類實際應用場景，與各類服務提供者、應用提供商合作，支持商業組織和政府機構按照自身業務特性和需求構建公有鏈、聯盟鏈和私有鏈應用系統，從而將AA．Chain水星鏈應用到各類實際應用場景中。

新加坡AA區塊鏈技術創新公司成立後，吸引澳大利亞、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、中國大陸等國家和地區的區塊鏈及實體行業的領軍人物參與發展，並將新加坡AA公司的企業估值推動突破了40億美元。

此外，新加坡AA區塊鏈技術創新公司董事會近日也向新加坡新希望社區服務New Hope Community Services（新希望NHCS）捐款十萬新幣，為弱勢群體設立的庇護所提供支援。